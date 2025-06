Arrestato un americano per l' omicidio della bambina a Villa Pamphili

Un dramma scuote Roma: un uomo americano è stato arrestato per l’omicidio di una bambina di circa un anno a Villa Pamphili, il polmone verde della città. La tragica vicenda si è conclusa con il fermo dell’indagato, che aveva tentato di fuggire in Grecia. La comunità si stringe intorno alla famiglia della piccola, mentre le indagini continuano per fare luce su questa terribile tragedia.

AGI - È accusato di aver ucciso la bambina, di età compresa tra 6 e 12 mesi, che ha detto essere "sua figlia" e di aver nascosto il cadavere della donna ritrovata, sabato scorso, a Villa Pamphili, polmone verde della Capitale tra il quartiere Aurelio e Monteverde. Gli uomini dello Sco della Polizia di Stato e i colleghi della Squadra Mobile lo hanno fermato nell'isola di Skiathos dove era arrivato, due giorni fa, dopo essere partito dall'aeroporto di Fiumicino. Collaborazione internazionale . L'uomo, un cittadino americano, è stato arrestato su mandato della Procura di Roma che ha collaborato con le autorità statunitensi e con quelle greche, oltre che con la trasmissione 'Chi l'ha Visto?' che ha fornito elementi importanti per l' identificazione dell'uomo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Arrestato un americano per l'omicidio della bambina a Villa Pamphili

