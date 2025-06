Arrestato Madre e figlia morte a Villa Pamphili svolta nelle indagini | lo hanno trovato così

L’arresto di madre e figlia a Villa Pamphili scuote Roma, ma la svolta arriva dall’individuazione di un sospettato in Grecia. La Polizia italiana, grazie a indagini serrate e collaborazione internazionale, ha rintracciato l’uomo ritenuto responsabile del duplice omicidio che ha sconvolto la capitale. È un passo decisivo verso la verità, ma restano ancora molte domande da chiarire su questa tragica vicenda.

La Polizia italiana ha rintracciato e fermato in Grecia un uomo sospettato di essere il responsabile del duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili, a Roma. La notizia è stata resa pubblica dal Tg1 attraverso i suoi canali social. Si tratta dell’uomo che da giorni era attivamente ricercato nell’ambito delle indagini sulla morte di una donna e della sua bambina di sei mesi, i cui corpi sono stati trovati nel parco lo scorso fine settimana. L’uomo è stato individuato nell’isola greca di Skiathos, dove si era rifugiato dopo il delitto. Secondo quanto trapelato, l’arresto è arrivato dopo indagini serrate condotte dalla Polizia di Stato, che nelle ultime ore avevano subito un’accelerazione decisiva grazie a testimonianze chiave. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Arrestato”. Madre e figlia morte a Villa Pamphili, svolta nelle indagini: lo hanno trovato così

Sarebbero madre e figlia, originarie dell'Est Europa, la donna e la neonata trovate morte sabato pomeriggio a Villa Pamphili a Roma. Gli investigatori sarebbero sulle tracce di una persona di sesso maschile, che qualche ora prima del ritrovamento era stato vi Vai su Facebook

Arrestato il killer di Villa Pamphili, era scappato in Grecia: il blitz a Skiatos. Tradito dal telefonino; Killer di Villa Pamphili arrestato a Skiatos in Grecia, era fuggito dopo la morte della donna e di sua figlia; Fermato in Grecia il presunto assassino della donna e della bimba trovate morte a Villa Pamphili.

Villa Pamphili, fermato in Grecia l'uomo che avrebbe ucciso madre e figlia: è un americano, si trovava a Skiathos Lo riporta msn.com: Il presunto assassino di madre e figlia trovate morte lo scorso sabato a Villa Pamphili è stato fermato dalla polizia in Grecia, a Skiathos.