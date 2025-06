Arrestato in Grecia Rexal Ford | è accusato di omicidio per il duplice delitto di Villa Pamphili a Roma

Un caso che ha scosso l’Italia ha fatto un passo avanti cruciale: Rexal Ford, 46enne statunitense, è stato arrestato in Grecia con l’accusa di omicidio in relazione all’atroce duplice delitto di Villa Pamphili. Le autorità italiane continuano a indagare per fare luce su questa tragica vicenda, mentre l’opinione pubblica attende con tensione nuovi sviluppi. Le prime indagini e l’identificazione del sospettato rappresentano un passaggio fondamentale nel tentativo di giustizia e verità.

Il caso che ha sconvolto l'opinione pubblica italiana nelle ultime settimane ha avuto una svolta importante: Rexal Ford, cittadino americano di 46 anni, è stato arrestato in Grecia con l'accusa di omicidio in relazione al drammatico ritrovamento dei corpi di una donna e della sua bambina nei giardini di Villa Pamphili, a Roma. Le prime indagini e l'identificazione del sospettato. Secondo quanto reso noto dagli inquirenti della Procura di Roma, madre e figlia così come Ford si trovavano in Italia da aprile. Presenza ricostruita grazie a un meticoloso lavoro investigativo che ha incrociato i dati raccolti dalle telecamere di sorveglianza, segnalazioni dei cittadini e analisi approfondite dei tracciamenti telefonici.

