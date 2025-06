Arrestato 27enne a Catania per droga e arma clandestina | trovato con cocaina e pistola modificata

Una brillante operazione della Squadra Mobile di Catania ha portato all’arresto di un 27enne per droga e arma clandestina, evidenziando ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità. Durante il blitz, sono state trovate cocaina e una pistola modificata, simboli di un fenomeno che richiede attenzione costante. Seguiteci per aggiornamenti e approfondimenti su questa importante azione di sicurezza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Squadra Mobile etnea contro spaccio e criminalità. Un giovane di 27 anni, originario di Catania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di arma clandestina. Si ricorda che, come previsto dalla legge, vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Il controllo e la perquisizione. L’arresto è avvenuto nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga e alla criminalità diffusa, condotte costantemente dalla Squadra Mobile di Catania. Gli agenti hanno proceduto al controllo del giovane nei pressi di via delle Medaglie d’Oro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Arrestato 27enne a Catania per droga e arma clandestina: trovato con cocaina e pistola modificata

