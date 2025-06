Arrestati ladri seriali di auto in Sardegna uno è catanese

In Sardegna, due ladri seriali di auto sono stati finalmente arrestati, portando sollievo ai residenti della regione. Un 36enne catanese e una 27enne di Iglesias, già noti alle forze dell’ordine, sono finiti in manette per tentato furto aggravato e ricettazione. L’intervento, condotto dai militari durante un’operazione di routine, rivela come la lotta contro la criminalità sia più forte che mai, garantendo maggiore sicurezza alle comunità locali.

Arrestati per tentato furto aggravato e per ricettazione un 36enne originario di Catania, domiciliato a Iglesias, e una 27enne originaria di Iglesias, nel sud Sardegna, entrambi già noti alle forze dell'ordine per precedenti analoghi. L'intervento è stato effettuato dopo che i militari, impegnati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Arrestati ladri seriali di auto in Sardegna, uno è catanese

In questa notizia si parla di: arrestati - sardegna - ladri - seriali

