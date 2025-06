Arrampicata sportiva italiane in grande spolvero nelle qualificazioni del boulder a Berna Male gli uomini

L'azione sulla parete di Berna ha regalato emozioni intense: mentre le talentuose arrampicatrici italiane si sono distinte nelle qualificazioni del boulder, gli uomini hanno invece affrontato una giornata difficile. È un momento di grande sfida e determinazione per tutta la disciplina, con le nostre atlete pronte a conquistare il podio e i nostri atleti a risalire la china. La battaglia è solo all'inizio e il meglio deve ancora arrivare!

La prima giornata di gare della tappa di Berna della Coppa del Mondo 2025 di arrampicata sportiva, dedicata al boulder, è ufficialmente andata in archivio. Ecco come sono andate le cose nelle qualificazioni femminili e maschili sulle pareti elvetiche. Qualificazioni femminili La statunitense Annie Sanders (124.5) e la francese Agathe Calliet (124.1) dettano legge nel primo round eliminatorio, in una sessione di qualifica che ha visto le climbers italiane in grande spolvero. Ben 4 le qualificate alle semifinali: Camilla Moroni (124.3), Giorgia Tesio (109.3), Irina Daziano (108.3) e Stella Giacani (94.

In questa notizia si parla di: qualificazioni - arrampicata - sportiva - italiane

