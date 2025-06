Arnia attack un orso ne distrugge dieci in Val Pesarina

Un orso sorprendente sta seminando il panico tra gli apicoltori della Val Pesarina, distruggendo una decina di arnie in un singolo colpo. La notte scorsa, questa potente creatura si è scagliata contro le strutture dell’azienda agricola Solari, lasciando dietro di sé solo rovine e domande senza risposta. Ma cosa spinge un animale così imponente a rivolgersi contro le api? La risposta potrebbe svelare un equilibrio fragile tra natura e attività umana.

Sembra essere un orso il responsabile della distruzione di una decina di arnie in val Pesarina, a Prato Carnico. L'assalto al miele ha avuto luogo stanotte: l'ungulato si sarebbe avventato sulle strutture artificiali dell'azienda agricola Solari, vicino all'agriturismo Sot la Nata e non lontano. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - "Arnia attack", un orso ne distrugge dieci in Val Pesarina

