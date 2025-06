Arianna Montefiori su Briga | Tutte le sue canzoni dedicate alle ex non mi stava bene Pensavo fosse un coatto

Arianna Montefiori e Briga, una coppia intrigante e sincera, hanno aperto il loro cuore durante una puntata speciale de La Volta Buona. L’attrice ha condiviso con il pubblico le sue impressioni iniziali sul marito, rivelando come la sua percezione fosse molto diversa da quella che si è poi rivelata. Scopriamo insieme come un giudizio affrettato possa cambiare, e cosa rende questa coppia così autentica e forte. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa emozionante intervista.

Arianna Montefiori e suo marito Briga sono stati ospiti della puntata de La Volta Buona in onda venerdì 13. La coppia ha parlato del loro rapporto e l'attrice ha rivelato cosa pensava del cantante prima di conoscerlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: arianna - montefiori - briga - tutte

Briga, la moglie Arianna Montefiori, Amici e gli attacchi di panico: «Maria De Filippi? Mi ha salvato la vita» - Briga, il talento che ha conquistato il cuore di milioni di fan, festeggia 10 anni di incredibile carriera.

Arianna Montefiori e il video durante un concerto del marito Briga ? Vai su Facebook

Briga infiamma i Magazzini Generali di Milano con "Vieni con me"… e con lui sul palco, una presenza speciale: la moglie Arianna Montefiori che balla accanto a lui. Un momento da brividi, tra musica e amore. #Briga #AriannaMontefiori #MusicaItaliana @Matti Vai su X

Arianna Montefiori su Briga: Tutte le sue canzoni dedicate alle ex, non mi stava bene. Pensavo fosse un coatto; Arianna Montefiori e il gesto d'amore di Briga: Sapeva che avevo paura e...; Arianna Montefiori balla sulle note di Vieni con Me di Briga: “Ti amo all’infinito”.

Arianna Montefiori su Briga: “Tutte le sue canzoni dedicate alle ex, non mi stava bene. Pensavo fosse un coatto” - Briga e Arianna Montefiori sono stati ospiti dell'ultima puntata de La Volta Buona in onda venerdì 13 giugno. Secondo fanpage.it

Arianna Montefiori e il gesto d'amore di Briga: "Sapeva che avevo paura e..." - L'attrice e il cantante hanno ripercorso alcuni dei momenti più belli della loro storia d'amore. Come scrive msn.com

Briga e la moglie Arianna Montefiori: «Il nostro primo incontro? Merito di Diana Del Bufalo, pensavo fosse un coatto» - C’è chi si innamora al primo sguardo e chi, come Arianna Montefiori, parte prevenuta — salvo poi ritrovarsi la protagonista di un intero album. Lo riporta msn.com