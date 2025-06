Arianna Meloni | C’è chi fa referendum e chi crea posti di lavoro Con questo governo sono un milione in più

Arianna Meloni, protagonista indiscussa nel panorama politico italiano, torna a infuocare il dibattito pubblico con parole dure e ferme. Dal palco di “Spazio Lavoro” a Lecce, la deputata di FdI mette sotto accusa la sinistra per i referendum e per aver speso ingenti risorse pubbliche in primarie che, a suo avviso, distolgono l’attenzione dai veri bisogni degli italiani. Ma quali sono le vere priorità del governo? La risposta si cela nelle prossime mosse politiche, mentre l’Italia aspetta chiarezza.

«Erano una sorta di primarie su chi fosse più di sinistra, tra Landini, Schlein, e Conte, spendendo 400 milioni di soldi pubblici, noi i congressi ce li paghiamo da soli, non ce li facciamo pagare dagli italiani». Dal palco di “Spazio Lavoro”, la due giorni organizzata a Lecce dai gruppi di FdI di Camera e Senato, Arianna Meloni punge la sinistra sui referendum. Tema inevitabile, considerando non solo la vicinanza temporale della «sonora e totale bocciatura» arrivata col flop del quorum, ma anche il tema dell’evento leccese. «Qualcuno inventa i referendum, e qualcuno crea i posti di lavoro», ha detto la responsabile della segreteria politica di FdI, forte di dati Istat che, giusto ieri, hanno confermato l’ottima salute del mercato del lavoro italiano, che non ha smesso di crescere da quando si è insediato il governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Arianna Meloni: «C’è chi fa referendum e chi crea posti di lavoro. Con questo governo sono un milione in più»

Indigna ma non stupisce che Meloni non ritirerà la scheda e quindi non voterà al referendum dell'8 e 9 giugno in cui si sceglie se aumentare i diritti e le tutele dei lavoratori contro precarietà , incidenti sul lavoro, licenziamenti. In fondo in quasi 30 anni di politica Vai su Facebook

