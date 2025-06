Aria pesante in Lombardia record di ozono a Saronno e Cormano rischi per la salute

L’aria in Lombardia si fa sempre più pesante, con Saronno e Cormano tra le zone più colpite dall’impennata di ozono. L’Agenzia ARPA ha registrato il superamento delle soglie di sicurezza, segnalando rischi concreti per la salute dei cittadini. È un campanello d’allarme che richiede attenzione e azioni immediate per proteggere il benessere di tutti. La qualità dell’aria non può più aspettare: è ora di intervenire.

L’aria si fa pesante in Lombardia, e tra le zone più colpite dall’impennata dell’ozono spiccano Saronno e l’area a nord-ovest di Milano, compresa Bollate. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Lombardia) ha registrato nei giorni scorsi il primo superamento del 2025 delle soglie di sicurezza per l’ozono, un inquinante atmosferico particolarmente critico nei mesi . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

