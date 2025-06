Arezzo | travolto da trattore mentre lavora nei campi 40enne in gravi condizioni

Un grave incidente agricolo scuote la provincia di Arezzo: un uomo di 40 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un trattore mentre lavorava nei campi. L'intervento tempestivo delle ambulanze del 118 ha cercato di soccorrerlo, ma le sue condizioni sono apparse subito molto serie. Un episodio che riaccende l'attenzione sulla sicurezza nelle attività agricole, dove ogni dettaglio può fare la differenza tra vita e morte.

Incidente agricolo oggi, 13 giugno 2025, in provincia di Arezzo. Il servizio di emergenza 118 è intervenuto poco prima delle 13, nel comune di Monterchi, per soccorrere un uomo di 40 anni rimasto vittima di un investimento da trattore

