Arezzo la Giostra del Saracino sotto spirito… di controllo!

Sei pronto a scoprire come l'innovativa iniziativa del sindaco Ghinelli sta rivoluzionando la tradizione dell'Arezzo? Con un tocco di ironia e un pizzico di fermezza, si vuole garantire che la magia della Giostra del Saracino resti pura e sicura per tutti. Ma cosa succederà quando i figuranti dovranno affrontare il test? Scopriamolo insieme!

Il sindaco Ghinelli lancia l’alcol test ai figuranti: “Niente sbronze in costume!”. Arezzo – Altro che lancia d’oro, stavolta si rischia il palloncino d’oro! Il sindaco Alessandro Ghinelli, evidentemente ispirato da qualche messa sobria (o forse da un mojito in Prefettura), ha deciso: alcol test per tutti i figuranti della Giostra del Saracino. Hai capito? Prima di indossare il costume e mettersi in parata, tutti a soffiare nel tubicino come neanche a un posto di blocco il sabato notte. Il tutto nasce dai “fatti” dello scorso settembre, quando tra il pubblico e i figuranti volarono parole, spinte e forse pure qualche bestemmia medievale. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, la Giostra del Saracino sotto spirito… di controllo!

In questa notizia si parla di: arezzo - giostra - saracino - sotto

