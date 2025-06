Arcivescovo di Pisa bloccato in Terra Santa vescovi toscani in fuga verso Amman

In un clima di crescente tensione, l'arcivescovo di Pisa, Saverio Cannistrà, e i vescovi toscani sono rimasti bloccati tra Israele e Giordania durante un pellegrinaggio in Terra Santa. La loro fuga da Gerusalemme testimonia la complessità di una regione travagliata, mentre il mondo osserva con apprensione. Riusciranno a trovare una via sicura per tornare a casa? Restate con noi per gli aggiornamenti.

Pisa, 13 giugno 2025 - L’arcivescovo di Pisa, Saverio Cannistrà, si trova al momento bloccato al confine tra Israele e Giordania insieme a una delegazione di vescovi toscani in pellegrinaggio in Terra Santa. Il gruppo, guidato dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza episcopale toscana, è stato evacuato questa mattina dalla Città Vecchia di Gerusalemme, completamente chiusa in seguito alle tensioni esplose nella notte tra Israele e Iran. Secondo quanto riportato da Toscana Oggi, i vescovi – accompagnati anche da sacerdoti e laici – sono stati trasferiti in pullman verso il valico di frontiera con la Giordania, dove si trovano tuttora fermi in attesa di poter attraversare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arcivescovo di Pisa bloccato in Terra Santa, vescovi toscani in fuga verso Amman

San Ranieri, l’arcivescovo sarà alla messa solenne msn.com scrive: Monsignor Cannistrà non si recherà a Roma all’assemblea dei vescovi convocata per il 17 giugno da Papa Leone XVI.