Arcigay Napoli il presidente Antonello Sannino bloccato in Israele | Lo stanno portando in un bunker sotto terra

In un momento di grande incertezza, la situazione di Antonello Sannino, presidente di Arcigay Napoli, si fa preoccupante: bloccato in Israele e trasferito in un bunker sotto terra, rappresenta non solo una persona, ma anche il simbolo della solidarietà e della resistenza della nostra comunità. La sua vicenda ci ricorda l'importanza di restare uniti e di sostenere chi, come lui, combatte per i diritti e la giustizia.

«Un nostro concittadino, Antonello Sannino, è rimasto bloccato in Israele. Ci è appena arrivato un messaggio. Era, credo, con il corpo diplomatico, lo stanno portando in un bunker. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Arcigay Napoli, il presidente Antonello Sannino bloccato in Israele: «Lo stanno portando in un bunker sotto terra»

In questa notizia si parla di: antonello - sannino - bloccato - israele

Antonello Sannino bloccato in Israele. Il governatore De Luca: «Portato in un bunker, paura per droni iraniani; Antonello Sannino (Arcigay Napoli), bloccato in Israele: Ero in un bunker, non so quando tornerò in Italia; Arcigay Napoli, il presidente Antonello Sannino bloccato in Israele: «Lo stanno portando in un bunker sotto te.

Antonello Sannino bloccato in Israele. Il governatore De Luca: «Portato in un bunker, paura per droni iraniani» Si legge su msn.com: Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha riferito, a margine degli Stati generale della Cultura, che un cittadino italiano è ...