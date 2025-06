Arcigay Napoli il presidente Antonello Sannino bloccato in Israele | Dopo il raid siamo nel bunker

In un momento di grande tensione, il presidente di Arcigay Napoli, Antonello Sannino, si trova intrappolato in Israele a causa dell’ultimo raid. La sua voce ci raggiunge da un bunker, testimoniando il dramma che attraversano ormai molte persone in questa crisi. Mentre il mondo assiste impassibile, è fondamentale restare uniti e sostenere chi si trova nel cuore di questa emergenza.

«Un nostro concittadino, Antonello Sannino, è rimasto bloccato in Israele. Ci è appena arrivato un messaggio. Era, credo, con il corpo diplomatico, lo stanno portando in un bunker. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Arcigay Napoli, il presidente Antonello Sannino bloccato in Israele: «Dopo il raid siamo nel bunker»

Arcigay Napoli, il presidente Antonello Sannino bloccato in Israele: «Lo stanno portando in un bunker sotto terra» - In un momento di grande incertezza, la situazione di Antonello Sannino, presidente di Arcigay Napoli, si fa preoccupante: bloccato in Israele e trasferito in un bunker sotto terra, rappresenta non solo una persona, ma anche il simbolo della solidarietà e della resistenza della nostra comunità.

