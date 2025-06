Archiviati i referendum sul lavoro rimangono i problemi

Archiviati i referendum sul lavoro, i problemi di fondo restano irrisolti e più attuali che mai. Le reazioni della destra, politiche e giornalistiche, all’insuccesso dell’8 e 9 giugno sembrano sminuire l’importanza di una questione che invece continua a coinvolgere milioni di italiani. Dalla fuga dei giovani alle crescenti morti sul lavoro, il panorama è preoccupante: nel 2024, 93mila giovani tra i 18 e i...

Le puerili reazioni della destra (politica e giornalistica) all’insuccesso dei referendum dell’8 e 9 giugno si commentano da sole. Ma i problemi del lavoro, che tale consultazione ha avuto il merito di rimettere al centro del dibattito pubblico, sono ancora tutti lì. Irrisolti. Dalla fuga all’estero di sempre più giovani alle morti in crescita, fino ai salari stagnanti. Vediamoli in dettaglio. Sola andata. Nel 2024, 93mila giovani tra i 18 e i 39 anni hanno lasciato l’Italia (+107,2% rispetto al 2014). Solo in 22mila sono rientrati. Un altro dato preoccupante è contenuto nell’ultimo rapporto AlmaLaurea: il 10% dei laureati italiani in materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) va all’estero, dove guadagna una volta e mezzo in più di chi resta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Archiviati i referendum, sul lavoro rimangono i problemi

In questa notizia si parla di: lavoro - referendum - problemi - archiviati

I referendum sul lavoro spaccano il Pd. Sensi: "Strumento sbagliato. Partito ostaggio della Cgil? Mondo sindacale è più ampio" - I prossimi referendum sul lavoro stanno creando profonde divisioni nel Partito Democratico. La frattura si amplia, con gli ex renziani che si distaccano dalla linea di Elly Schlein, definendo i referendum uno strumento sbagliato e sostenendo che il partito sia ostaggio della CGIL.

Referendum su lavoro e cittadinanza, il quorum non è stato raggiunto, l’affluenza si è fermata al 30%. A Lecco dato in linea con la media nazionale e... Vai su Facebook

Subappalti e (in)sicurezza sul lavoro. Il governo dopo il referendum: "Cambieremo la legge" - Il voto dell’8 e 9 giugno non ha raggiunto il quorum, ma la prevenzione degli infortuni continua a essere una priorità. Secondo huffingtonpost.it

Lavoro: archiviato il referendum, il focus torna sulla sicurezza - All’indomani del voto per i cinque quesiti referendari, il lavoro torna sul tavolo del confronto tra Governo e parti sociali. Segnala conquistedellavoro.it

Referendum su lavoro e cittadinanza falliscono, Lega ironizza: “Piccoli problemi di quorum” - Matteo Salvini: “Enorme sconfitta per una sinistra che non ha più idee e credibilità e che non riesce a ... Come scrive fanpage.it