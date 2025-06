Architeller la dimensione narrativa dell' architettura si racconta al Parco Lineare Sud

L’ottava edizione di "Architeller" al Parco Lineare Sud apre le porte a un viaggio tra storie e progetti che svelano come l’architettura possa raccontare il territorio e le sue comunità. Un’occasione unica per scoprire l’arte della narrazione attraverso le opere degli studi italiani, in un evento che unisce creatività, innovazione e tradizione. Non perdere questa straordinaria opportunità di immergerti nel mondo dell’architettura come non l’hai mai vista prima.

Ritorna l’appuntamento Open! Studi Aperti, promosso dal Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, con l’obiettivo di mettere in rete gli studi di architettura italiani, in un unico grande evento diffuso sul territorio nazionale. L’ottava edizione della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Architeller, la dimensione narrativa dell'architettura si racconta al Parco Lineare Sud

