Archeoground, inaugurazione dell'area ludica inclusiva e tematica immersa nel parco Sannace.

Benvenuti ad Archeoground, un mondo magico dove l’archeologia si trasforma in avventura per i più piccoli. Un’area ludica inclusiva e tematica immersa nel suggestivo Parco Sannace, dove il mito fondativo della Peucezia si rivive attraverso il gioco e la scoperta. Un’esperienza unica che unisce cultura e divertimento, facendo dei bambini i protagonisti di un viaggio tra storia e fantasia. Scopri con noi come il passato prende vita in modo coinvolgente e educativo.

L'archeologia a misura di bambini, il mito che si racconta giocando. Parte da queste premesse l'Archeoground, un'area ludica inclusiva e tematica immersa in un contesto archeologico e naturalistico di grande pregio, in cui il mito fondativo della Peucezia viene reinterpretato in gioco fisico.

