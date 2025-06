Aradori diventa stilista sport ed eleganza | I miei capi sono per tutti

Bologna si trasforma nel palcoscenico di un’evoluzione sartoriale: Pietro Aradori, campione di basket e icona nazionale, dà vita a ‘Doggy Streetwear’, il suo nuovo brand che unisce sport, eleganza e stile urbano. La sua collezione unisex, tra completi urban e giacche versatili, è pensata per tutti, per esprimere la propria personalità con classe e comfort. I capi sono già disponibili online sul sito ufficiale, pronti a rivoluzionare il vostro guardaroba.

Bologna, 13 giugno 2025 – Vi catapulta nel mondo street americano, riproducendone stile, modelli e colori. È un vero e proprio viaggio negli States l’armadio di ‘Doggy Streetwear’, il brand di abbigliamento del campione di basket Pietro Aradori, icona della Nazionale e bandiera storica della Fortitudo, che ieri ha lanciato una nuova collezione unisex tra completi urban e giacche versatili, eleganza e modelli sportivi. I capi sono online sul sito del marchio da ieri. Aradori, come nasce la nuova collezione? “‘Doggy’ prende vita sulla base dei brand e stile americani, portando sotto le Due Torri il mondo e l’atmosfera street, abbinato inevitabilmente alla cerchia dell’hip-hop, con colori forti”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aradori diventa stilista, sport ed eleganza: “I miei capi sono per tutti”

