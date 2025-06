Apre la Velostazione di via Indipendenza a Bologna | ecco la casa per i ciclisti

Bologna dà il benvenuto alla nuova Velostazione di via Indipendenza, un vero paradiso per i ciclisti urbani. Frutto del progetto ExDynamo e capitanato da Salvaiciclisti Bologna, questo spazio innovativo riqualifica il cuore della città, offrendo comfort e sicurezza a chi si muove in bici. Aperta sette giorni su sette, la Velostazione promette di diventare il punto di incontro e di scambio preferito dai ciclisti bolognesi, contribuendo a rendere la città ancora più sostenibile e vivace.

Bologna, 13 giugno 2025 – Taglio del nastro alla Velostazione di via Indipendenza, che torna a vivere grazie al progetto ExDynamo. Apre ufficialmente le sue porte la casa per i ciclisti urbani, a due passi dall’autostazione e a un centinaio di metri dalla stazione, in Indipendenza al civico 71Z. Il progetto, con capofila Salvaiciclisti Bologna, parte domani in una forma sperimentale, operativo sette giorni su sette, da mezzogiorno a mezzanotte. A settembre, con l'inizio del nuovo anno scolastico, i servizi di noleggio e custodia partiranno in maniera completa. In uno spazio interno di più di mille metri quadri e 300 all'esterno, l'hub è dotato di ogni servizio per chi si sposta in bicicletta: parcheggio, riparazione, noleggio, vendita e molto altro, come assistenza ai turisti, consulenza e un punto ristoro, un'area di logistica e l'apertura a eventi e iniziative di carattere sociale e culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Apre la Velostazione di via Indipendenza a Bologna: ecco la casa per i ciclisti

indipendenza - bologna - apre - velostazione

