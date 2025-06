Apprendere con senso | metacognizione intelligenza emotiva e tecnologie

un invito a riscoprire il valore di un approccio olistico all'educazione, in cui metacognizione, intelligenza emotiva e tecnologie si integrano per rendere l'apprendimento più significativo e coinvolgente. È tempo di riflettere sui successi e le sfide dell'anno scolastico, ponendo le basi per un futuro didattico più innovativo e motivante. L'articolo "Apprendere con senso: metacognizione, intelligenza emotiva e tecnologie" sembra essere...

Tempo di bilanci di fine anno scolastico, tempo di analisi profonde per comprendere il senso del lavoro fatto e dei risultati raggiunti e allo stesso tempo pianificare le azioni di miglioramento necessari per una didattica efficace e per ritrovare quella passione che solo la ricerca educativa, la sperimentazione e la crescita professionale sa dare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

