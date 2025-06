Appello di Starmer Merz e Macron per evitare escalation tra Israele e Iran

In un momento di crescente tensione nel Medio Oriente, leader di rilievo di Regno Unito, Germania e Francia si sono uniti in un appello urgente per scongiurare un’ulteriore escalation tra Israele e Iran. Dopo una telefonata strategica, Keir Starmer, Friedrich Merz ed Emmanuel Macron hanno ribadito l’importanza di mantenere la calma e cercare soluzioni diplomatiche. È fondamentale che questa unità internazionale possa contribuire a stabilizzare la regione e prevenire conseguenze più gravi.

Un appello congiunto a evitare ogni "ulteriore escalation" dopo gli attacchi delle ultime ore d'Israele all'Iran è stato lanciato oggi pomeriggio dal primo ministro britannico Keir Starmer, da quello tedesco Friedrich Merz e dal presidente francese Emmanuel Macron dopo una consultazione telefonica a tre. Lo riferisce Downing Street, precisando che "i tre leader hanno discusso delle gravi preoccupazioni che da tempo gravano sul programma nucleare iraniano, sollecitando tutte le parti a trattenersi da ogni ulteriore escalation che potrebbe destabilizzare ulteriormente la regione" mediorientale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Appello di Starmer, Merz e Macron per evitare escalation tra Israele e Iran

