Appello della figlia di Terry | Ora dalle parole ai fatti

di Andrea Gianni MILANO "Tornerò, perché la mia battaglia è solo all'inizio e ora mi aspetto gesti concreti per tutelare tutte le vittime.". Silvia Bindella, la figlia di Teresa Emma Meneghetti, la donna che lo scorso 14 maggio è stata ammazzata nella sua casa in via Verro da un 15enne, che fino a un anno fa viveva con la madre nello stesso stabile, ieri ha incontrato a Palazzo Marino il sindaco Giuseppe Sala e l'assessore al Welfare Lamberto Bertolè. L'hanno accompagnata il marito, le due figlie, il presidente del Municipio 5 Natale Carapellese e il consigliere comunale di FdI Celestino. Un incontro preceduto da una visita, nella sua casa, dell'assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa, della consigliera Chiara Valcepina e della presidente dell'Unione Nazionale Vittime Paola Radaelli.