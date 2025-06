Appello alla Federazione nazionale degli ordini dei medici e chirurghi su Cpr detenzione amministrativa e ruolo dei medici

In un momento cruciale per la tutela dei diritti umani, rivolgiamo un appello urgente alla Federazione nazionale degli ordini dei medici e chirurghi affinché assumano un ruolo attivo e responsabile nella gestione dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR). La presenza e l’operato dei medici in questi contesti sono determinanti per garantire dignità, salute e rispetto della legge alle persone migranti detenute. È tempo di fare sentire la nostra voce.

I Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) sono i luoghi adibiti in Italia alla detenzione amministrativa delle persone migranti considerate "irregolari": si tratta di un istituto giuridico che prevede .

Cpr, i medici possono impedire che i migranti vengano imprigionati Secondo ilmanifesto.it: le persone devono sottoporsi a una valutazione clinica effettuata da un medico del Servizio sanitario nazionale», spiega l’appello.