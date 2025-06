Appalti pilotati e corruzione nella Sanità siciliana la Guardia di Finanza esegue dieci misure cautelari | Volevano pilotare gare per 130 milioni di euro

Un'ombra di corruzione oscura il sistema sanitario siciliano, con appalti pilotati e favori illeciti che coinvolgono milioni di euro. La Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito dieci misure cautelari, smascherando un articolato giro di illeciti volto a manipolare gare pubbliche. Questo blitz rappresenta un passo fondamentale nella lotta alla corruzione e alla tutela della trasparenza nel settore sanitario. La lotta ai collusi continua per proteggere i cittadini e ribadire l'integritĂ delle istituzioni.

Appalti pilotati e corruzione. Blitz della Guardia di Finanza di Palermo che ha eseguito una serie di ordinanze di misure cautelari nei confronti di 10 persone, indagata a vario titolo per corruzione, turbata libertĂ degli incanti, turbata libertĂ nel procedimento di scelta del contraente, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le attivitĂ investigative hanno consentito di far luce su casi di malaffare connessi all’indizione e alla gestione di gare d’appalto del valore complessivo di oltre 130 milioni di euro varate da alcune tra le principali strutture sanitarie in ambito regionale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it