Apocalisse mediorientale | Israele bombarda l’Iran Teheran risponde con 300 missili

scenario di crisi globale senza precedenti. Le tensioni si sono improvvisamente trasformate in un vortice di violenza, lasciando intere regioni sull’orlo del caos e il mondo intero ad osservare con apprensione. La regione mediorientale si trova ora in bilico tra guerra e diplomazia, mentre gli eventi si susseguono in un ritmo difficile da prevedere. È il momento di capire come questa escalation possa influenzare il nostro futuro.

Il Medio Oriente è precipitato nella notte più buia degli ultimi decenni. Un’operazione militare israeliana di proporzioni devastanti ha preso di mira il cuore del programma nucleare iraniano, scatenando una risposta che ha fatto tremare le capitali di mezzo mondo. Il suono delle sirene anti-aeree che ha squarciato il silenzio notturno di Tel Aviv e Gerusalemme segna l’inizio di quello che molti analisti definiscono già il preludio a un conflitto regionale dai contorni imprevedibili. L’attacco che ha cambiato tutto. Erano le prime ore dell’alba quando 200 caccia dell’aviazione israeliana hanno attraversato i cieli del Medio Oriente con un carico mortale: oltre 300 bombe destinate a cancellare decenni di ricerca nucleare iraniana. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Apocalisse mediorientale: Israele bombarda l’Iran, Teheran risponde con 300 missili

ULTIM'ORA - Israele ha lanciato un «attacco preventivo» contro l'Iran. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz, dichiarando lo stato di emergenza. «A seguito dell'attacco preventivo dello Stato di Israele contro l'Iran, è previsto nell'immediato futur

