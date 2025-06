Apnee notturne del sonno per 1 adulto su 2 diagnosi solo per 500mila

Le apnee notturne colpiscono oltre la metà degli adulti italiani, ma solo una minima parte riceve una diagnosi corretta. Obesità, invecchiamento e scarsa consapevolezza contribuiscono a un fenomeno in crescita che grava enormemente sulla salute pubblica e sull'economia nazionale. È fondamentale sensibilizzare e intervenire tempestivamente, poiché il benessere notturno di milioni di persone dipende dalla corretta diagnosi e trattamento.

(Adnkronos) – Obesità e invecchiamento della popolazione fanno delle apnee ostruttive del sonno "un fenomeno in costante crescita con un'incidenza, solo in Italia, di oltre il 54% della popolazione adulta – ma con solo 500mila persone con una diagnosi – e un impatto sul sistema economico stimato in oltre 30 miliardi di euro l'anno". Inoltre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

