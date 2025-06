Aperture serali della Villa di Massenzio

l’incanto delle stelle, vivendo un’esperienza indimenticabile tra storia e natura. Queste aperture serali trasformano la visita in un viaggio emozionale, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire i segreti di un patrimonio millenario in un’atmosfera magica e suggestiva. Non perdete questa occasione speciale per riscoprire la bellezza nascosta della Villa di Massenzio, un vero tesoro della nostra cultura che si svela anche al calar del sole.

Nell’ambito delle iniziative speciali previste per il Giubileo, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali propone Viaggi nel passato, visite serali alla Villa di Massenzio, un’occasione unica per apprezzare l’area archeologica immersa nella campagna romana tra la luce del tramonto e. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Aperture serali della Villa di Massenzio

In questa notizia si parla di: villa - serali - massenzio - aperture

Palazzo Reale e Villa Pignatelli, aperture serali e visite guidate al laboratorio di restauro della reggia - Sabato 17 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, il Palazzo Reale di Napoli e il Museo di Villa Pignatelli offrono aperture serali straordinarie.

“TRA SACRO E UMANO”: AL VIA IL CARACALLA FESTIVAL 2025 FIRMATO DA DAMIANO MICHIELETTO. DAL 29 GIUGNO AL 7 AGOSTO ALLE TERME DI CARACALLA E ALLA BASILICA DI MASSENZIO CON QUATTRO NUOVE PRODUZIONI OPERISTIC Vai su Facebook

Sito Istituzionale | Villa di Massenzio, tornano le aperture serali; Nei weekend romani apre di sera la Villa di Massenzio; Aperture serali a Roma giugno 2025: visite notturne ai monumenti.

Cosa fare (anche gratis) a Roma sabato 27 e domenica 28 luglio: dalle aperture serali della Villa di Massenzio alla festa della birra Da ilmessaggero.it: Dalle aperture serali alla Villa di Massenzio al cinema horror fino alla Festa della Birra di Arsoli.