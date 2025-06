Aperti per Voi sotto le Stelle | alla scoperta di due gioielli di Reggio Calabria

Dal 13 al 15 giugno, Reggio Calabria si trasforma in un palcoscenico di meraviglie sotto il cielo stellato, grazie all'iniziativa "Aperti per Voi sotto le Stelle" del Touring Club Italiano. Un’occasione unica per scoprire due autentici gioielli nascosti della città , vivendo un'esperienza coinvolgente tra eventi speciali e visite a luoghi eccezionali, aperti solo per questa festa diffusa. Preparatevi a lasciarvi incantare da un weekend indimenticabile!

Aperti per voi sotto le stelle: a Pescara nei luoghi dell’arte con Ivan D’Alberto - A Pescara, dal 13 al 15 giugno, la magia dell'arte e della cultura si accende sotto le stelle con "Aperti per voi".

Ecco svelato il primo appuntamento della rassegna Drive-IVBC – Restauro sotto le stelle! Siamo felici di annunciare la proiezione di “Panorami sommersi. Le origini di Venezia”, un film di Samuele Gottardello che ci accompagna alla scoperta delle radici so Vai su Facebook

Nel cuore di Piacenza la Maestà lignea del Duomo, Palazzo Anguissola di Grazzano e l'Oratorio San Cristoforo; a Bologna la Cappella Bentivoglio in San Giacomo Maggiore, la Basilica di San Domenico, Pa ...