Anziani ' murati' in casa in via Badaloni Raspanti | Ascensore non installabile Montascale? Soluzione più idonea

In via Badaloni 1, un quartiere di edilizia popolare, gli abitanti, tra cui anziani e disabili, si sentono "murati vivi" per l'assenza di un ascensore. La mancanza di alternative accessibili come il montascale pi249 ha acceso il confronto tra residenti e amministrazione. I consiglieri Marcella Amadio e Alessandro Perini di Fratelli d’Italia hanno iniziato a battagliare per trovare una soluzione efficace. La vicenda mette in luce quanto sia urgente intervenire per garantire dignità e sicurezza a tutti.

In via Badaloni 1, condominio di edilizia popolare, alcuni abitanti - tra cui diversi anziani e disabili - hanno alzato la voce poiché stufi di "essere murati vivi in casa" a causa della mancanza di un ascensore. I consiglieri Marcella Amadio e Alessandro Perini (Fratelli d'Italia), a inizio.

