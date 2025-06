Antonio e Valentina terza coppia di Temptation Island | lui era già fidanzato

Antonio e Valentina sono pronti a mettere alla prova il loro amore nella nuova stagione di Temptation Island, in onda da giovedì 3 luglio 2025 su Canale 5 con Filippo Bisciglia. La coppia, segnata da un passato di dubbi e tentazioni, affronterà sfide emozionanti per capire se il loro legame può superare ogni ostacolo. Ma cosa li ha spinti a partecipare? Scopriamolo insieme.

Valentina e Antonio nel cast di Temptation Island, perché lei non si fida del fidanzato. La terza coppia che parteciperà alla nuova edizione di Temptation Island, è quella formata da Antonio e Valentina. Il reality andrà in onda su Canale 5 da giovedì 3 luglio 2025 e ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia al timone del programma. Nel video di presentazione la ragazza ha spiegato perché parteciperanno al reality: “Sono fidanzata da un anno con Antonio, sono stata io a scrivere perché non mi fido di lui. Sicuramente durante il programma sbaglierà.” A farle perdere la fiducia sono state le bugie di Antonio, che non le aveva detto di essere già fidanzato quando è iniziata la loro storia d’amore. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com