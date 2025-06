Antonio Conte protagonista su Sky Sport ' Federico Buffa Talks' racconta l’uomo Scudetto

Scopri come Antonio Conte, l’uomo chiamato Scudetto, incarna passione e determinazione nel mondo del calcio. Federico Buffa, insieme a Federico Ferri, ci guida nel racconto di una figura che ha scritto pagine memorabili, ispirando atleti e tifosi. La sua storia, racchiusa nel libro "Dare tutto, chiedere tutto", è un'ode all’impegno e alla tenacia. Non perdere questa coinvolgente puntata di Federico Buffa Talks, dove il vero cuore dello sport prende vita.

L'uomo chiamato Scudetto, Antonio Conte, è il protagonista della prossima puntata di Federico Buffa Talks, produzione originale firmata Sky Sport, con Federico Buffa e il direttore Federico Ferri. Dare tutto, chiedere tutto, il titolo del libro scritto da Conte con Mauro Berruto (ed. Mondadori) e punto di partenza di questa nuova storia di sport, rappresenta l'essenza del ruolo.

? Conte si racconta nel format "Federico Buffa Talks": «A Napoli me la sono goduta» Un’anticipazione dell’intervista a Sky Sport: ? «Ci sono cicatrici che spiegano la mia cattiveria, quella fame che a volte fa paura. A Napoli me la sono goduta: si fa tanto pe Vai su Facebook

Federico Buffa Talks, Antonio Conte protagonista del doppio appuntamento; Conte: «In passato non mi sono sempre goduto le vittorie, a Napoli me la son goduta»; Antonio Conte si racconta a Buffa: “Ad Arezzo ho capito che non ero ancora un allenatore”.

Federico Buffa Talks – Antonio Conte Secondo sportal.it: Appuntamento con il primo dei due episodi, da domani, venerdì 13 giugno, alle 21 su Sky Sport Uno, a mezzanotte su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.