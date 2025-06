Antonello Venditti canta Notte prima degli esami per i giovani detenuti | Qui avete un amico Mi piacerebbe tornare per un torneo di biliardino – IL VIDEO

A pochi giorni dall’inizio del tour “Cuore 40th Anniversary”, Antonello Venditti ha regalato un momento indimenticabile all’Istituto Penale Minorile di Roma, interpretando “Notte prima degli esami” al pianoforte. Un gesto che ha toccato il cuore dei giovani detenuti e degli studenti presenti, dimostrando come la musica possa unire e ispirare anche nelle situazioni più difficili. La sua voce, un ponte tra emozioni e speranze, continua a raccontare storie di solidarietà e rinascita.

A pochi giorni dalla partenza del tour “Cuore 40th Anniversary”, Antonello Venditti ha fatto visita all’Istituto Penale Minorile di Roma, dove ha emozionato i giovani ospiti eseguendo al pianoforte il suo celebre brano “Notte prima degli esami”. All’incontro ha partecipato anche una delegazione di studenti provenienti da tre istituti superiori della capitale, creando un momento di condivisione attraverso la musica. Accanto al sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, e al capo Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità, Antonio Sangermano, il Ministro Nordio, nel suo breve intervento, ha ringraziato Venditti con grande affetto: “È solo l’inizio – ha detto il ministro – di un percorso che porterà all’interno delle carceri l’arte, e quindi un pò di buonumore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Antonello Venditti canta “Notte prima degli esami” per i giovani detenuti: “Qui avete un amico. Mi piacerebbe tornare per un torneo di biliardino” – IL VIDEO

Antonello Venditti e la scuola: “Fino a 18 anni la mia vita è stata solo quello”, dalla madre prof severa al peso dell’adolescenza, fino alla “notte prima degli esami” - Antonello Venditti, icona della musica italiana, racconta come la sua esperienza scolastica abbia plasmato la sua vita, dalla figura severa della madre professoressa ai tormenti dell’adolescenza.

