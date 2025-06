Antonello Sannino Arcigay Napoli bloccato in Israele | Ero in un bunker non so quando tornerò in Italia

Antonello Sannino, presidente di Arcigay Antinoo Napoli, si trova bloccato a Tel Aviv a causa di un allarme che lo ha costretto a rifugiarsi in un bunker. Nonostante la paura, rassicura sui propri condizioni di salute, ma l’incertezza sulla data del suo ritorno in Italia resta. Un esempio di come le tensioni internazionali possano impattare sulla vita di figure pubbliche e attivisti. La situazione rimane in evoluzione, e seguirà aggiornamenti importanti.

È bloccato a Tel Aviv Antonello Sannino, il presidente di Arcigay Antinoo Napoli, dopo un allarme che lo ha costretto, insieme ad altre persone, a rifugiarsi in un bunker. Sta bene spiega a Fanpage.it, ma non sa quando rientrerà in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

