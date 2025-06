Antona accoglie i frati missionari. E oggi festeggia Sant’Antonio. Via Crucis con il bacio della reliquia.

Antona si anima di fede e speranza, accogliendo con calore i Missionari del Giubileo 2025, il viaggio della speranza. Da giorni, la comunità si unisce in preghiera e celebrazioni, culminando con il tradizionale Via Crucis e il toccante bacio della reliquia di Sant'Antonio. Un appuntamento che rinnova il legame tra passato e presente, ricordando che la vera forza si trova nell’unione e nella fede condivisa.

La parrocchia San Geminiano di Antona accoglie in questi giorni le Missioni del Giubileo 2025, il giubileo della speranza. Le manifestazioni sono iniziate il 7 giugno con l'arrivo dei Padri Frati Francescani per le sante missioni, accolti dal parroco, don Primiero Scortini, con la Confraternita per proseguire in processione fino alla chiesa di San Geminiano. A seguire, c'è stato il rosario con benedizione eucaristica. I missionari sono padre Ivano, che viene da La Verna ed è stato 27 anni in Bolivia, e padre Marco, che è Padre Guardiano dei Francescani a Firenze. Oggi Antona festeggia Sant'Antonio da Padova a partire dalla messa celebrata alle 8 del mattino.