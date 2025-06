Anticipo del premio e piano industriale La battaglia in St

L'incontro tra sindacati e ST ha svelato un panorama complesso sul premio di risultato 2024, con anticipi significativi e ancora discussioni in atto. La proposta di un anticipo di 1.250 euro nel 2025, seguita dal conguaglio nel febbraio 2026, riflette gli sforzi per valorizzare il contributo dei lavoratori. La sfida ora è definire un meccanismo equo e condiviso, per garantire un valore superiore e riconoscere adeguatamente l’impegno di tutti.

Anticipo nel 2025 di 1.250 euro su stime del 2024 e a febbraio 2026 il conguaglio. E il 2 luglio si discuterà ancora del meccanismo di calcolo sul quale non si è raggiunto un accordo. Questo in sostanza l'esito dell'incontro tra sindacati e St sul premio di risultato per quest'anno. "Siamo determinati a raggiungere un'intesa che garantisca un valore superiore a quello del 2024, coerente con l'impegno e quanto realizzato dai lavoratori - chiarisce Pietro Occhiuto, segretario della Fiom-Cgil Brianza -. Prosegue parallelamente la mobilitazione sull'intero piano industriale del gruppo dei semiconduttori.

