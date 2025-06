Anticipazioni Forbidden Fruit Puntate Turche | Alihan Lascia Zeynep!

Le anticipazioni di Forbidden Fruit, la nuova soap turca in onda su Canale 5, ci svelano un turbine di emozioni che cattura il pubblico questa estate. Zeynep e Alihan vivono un amore intenso, ma il loro percorso prende una svolta drammatica quando Alihan decide di allontanarsi improvvisamente. Cosa riserveranno le prossime puntate? Scopriamo insieme come si evolveranno le vite di queste protagoniste avvincenti…

Anticipazioni Forbidden Fruit, puntate turche: Zeynep e Alihan intraprendono una relazione e sono felici insieme. Tutto cambia quando Alihan lascia improvvisamente la ragazza! Forbidden Fruit è la nuova soap opera turca in onda su Canale 5 per l'estate. Al centro dell'attenzione nel corso delle puntate ci sono le due sorelle Zeynep e Yildiz, entrambe legate da una grande ambizione ma comunque da un carattere diverso. Nel corso delle puntate, però, Zeynep dovrà affrontare una prova difficile quando l'uomo che le ha cambiato la vita, Alihan, la lascerà all'improvviso. Ma ecco che cosa sta per succedere.

Frutto Proibito | Soggetto – Cast – Trailer – Episodi.

Con il finale di The Family nel day time di Canale 5 debutta la nuova serie turca Forbidden Fruit Lo riporta elle.com: Se i reality arrancano in attesa del boost di Temptation Island che potrebbe risollevare le sorti del genere, in casa Mediaset sono le soap turche a trainare gli ascolti e non deludere i piani alti di ...