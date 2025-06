Anticiclone africano bollino rosso in 6 città per il caldo | temperature fino a 40 gradi nel weekend

L’Italia si prepara a vivere un weekend da record, con un’ondata di caldo africano che farà toccare i 40°C in molte città. Sei località saranno sotto il bollino rosso, segnalando un rischio elevato per la salute. È il momento di prendere tutte le precauzioni per affrontare questa intensa ondata di calore e proteggere te e i tuoi cari dai rischi associati.

Ondata di caldo sull'Italia: l'anticiclone africano porta temperature fino a 40 gradi e bollino rosso in 6 città. Allerta per effetti sulla salute.

