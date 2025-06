Annamaria D'Eliseo impiccata in casa nel 2022 marito condannato all'ergastolo | La uccise con fili elettrici

Una tragedia sconvolgente scuote Lanciano: Annamaria D'Eliseo, trovata impiccata in casa nel 2022, è stata vittima di un delitto brutale. Il marito, Aldo Rodolfo Di Nunzio, condannato all'ergastolo, avrebbe agito con crudeltà inscenando un suicidio con fili elettrici. Un episodio che riaccende il dibattito sulla violenza domestica e la giustizia. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda drammatica e complessa.

È stato condannato all'ergastolo Aldo Rodolfo Di Nunzio, il 73enne accusato di aver ucciso la moglie Annamaria D'Eliseo nell'estate del 2022 a Lanciano. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe strangolato la consorte con alcuni fili elettrici ed inscenato il suicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: annamaria - eliseo - condannato - ergastolo

Omicidio Annamaria D'Eliseo a Lanciano: il marito condannato all'ergastolo - Un dramma sconvolgente ha scosso Lanciano: la Corte d'Assise ha condannato all'ergastolo Aldo Rodolfo Di Nunzio, accusato dell'omicidio della moglie Annamaria D'Eliseo, una stimata collaboratrice scolastica di 60 anni.

Omicidio Annamaria D'Eliseo a Lanciano: il marito condannato all'ergastolo; Annamaria D'Eliseo impiccata in casa nel 2022, marito condannato all'ergastolo: La uccise con fili elettrici; Corte d'Assise di Lanciano condanna Aldo Di Nunzio all'ergastolo per omicidio della moglie.

Annamaria D’Eliseo, Aldo Rodolfo Di Nunzio condannato all'ergastolo: «Strangolò la moglie con un filo elettrico ma disse che si era suicidata» - La Corte d’Assise di Lanciano, Chieti, ha condannato all'ergastolo Aldo Rodolfo Di Nunzio, 72 anni, ex ispettore dei vigili del ... Come scrive msn.com

Uccise moglie a Lanciano, condannato all'ergastolo - La Corte d'Assise di Lanciano ha condannato all'ergastolo Aldo Rodolfo Di Nunzio, 73 anni, sotto processo per l'omicidio della moglie, la collaboratrice scolastica Annamaria D'Eliseo, di 60 anni. Si legge su msn.com

Omicidio Anna Maria D'Eliseo a Lanciano. Condannato all'ergastolo il marito Di Nunzio - La Corte d’Assise di Lanciano ha accolto in pieno la richiesta del pm Mirvana di Serio e condanna Aldo Rodolfo Di Nunzio, 72 anni, accusato del delitto di Anna Maria D’Eliseo ... Come scrive abruzzolive.tv