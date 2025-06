Angsa Abruzzo vince in tribunale e garantisce cure a sette bambini di Chieti e Pescara con autismo

L’Angsa Abruzzo, cuore pulsante per le famiglie con bambini autistici, ottiene un’importante vittoria in tribunale a favore di sette giovani di Chieti e Pescara. Grazie alla tenacia della presidente Alessandra Portinari e del team legale, si apre una nuova speranza per l’accesso tempestivo alle cure essenziali. Un traguardo che dimostra come la lotta per i diritti possa cambiare concretamente le vite delle persone.

L’Angsa Abruzzo (Associazione genitori persone con autismo) ha conquistato un altro risultato in tribunale, vincendo l’ennesimo ricorso sulle liste d’attesa. L’associazione regionale, guidata da Alessandra Portinari, con il pool di avvocate Maria Franca D’Agostino e Lola Aristone, negli ultimi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Angsa Abruzzo vince in tribunale e garantisce cure a sette bambini di Chieti e Pescara con autismo

