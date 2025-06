Anghileri Giovani Imprenditori Confindustria | Clima geopolitico complesso necessaria una politica industriale europea; serve rendere l' Italia più attrattiva per le imprese

In un contesto internazionale complesso, i giovani imprenditori di Confindustria sottolineano l’importanza di una politica industriale europea forte. Maria Anghileri, presidente dei Giovani Imprenditori, evidenzia come l’Italia debba puntare su investimenti e riforme per migliorare la propria attrattiva. Solo così potremo mantenere il ruolo di stabilità e crescita che ci spetta, contrastando la fuga di talenti e le sfide energetiche. È fondamentale agire ora per un futuro sostenibile e competitivo.

L'intervento di Maria Anghileri, Presidente di Giovani Imprenditori Confindustria: "L'Europa deve restare il cuore della stabilità; l'Italia punti a rilanciare l'attrattività con investimenti e riforme: bolletta energetica tra le più alte al mondo e 367.000 giovani espatriati negli ultimi 10 anni".

