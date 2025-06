Angelo Pirri ucciso con un colpo di pistola alla nuca | indagato il padre

Un nuovo e inquietante capitolo si apre nelle indagini sull'omicidio di Angelo Pirri, il 42enne trovato senza vita il 6 giugno scorso. Mentre emergono dettagli sul suo tragico destino, cresce l’attenzione sull’indagine che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati del padre della vittima. La ricerca della verità si fa ancora più urgente: cosa si nasconde dietro questa tragica vicenda?

Prima possibile svolta nelle indagini sull'omicidio di Angelo Pirri, l'uomo di 42 anni trovato senza vita lo scorso 6 giugno in un terreno vicino a via Nazionale a Giammoro, frazione di Pace del Mela, in provincia di Messina, non molto distante dall'autostrada A20. Il cadavere presentava una. 🔗 Leggi su Today.it