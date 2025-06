Angela Megastore su Real Time dal 20 giugno | chi è la commerciante del tormentone Bella fisica

Dal 30 giugno su Real Time, Angela Megastore, la celebre commerciante cinese diventata un’icona di TikTok con il tormentone “Bella fisica”, approda in tv con il suo primo show. Un viaggio tra risate, curiosità e la straordinaria storia di Angela, che ha conquistato il web e ora si prepara a conquistare anche il piccolo schermo. Continua a leggere per scoprire cosa ci aspetta in questa avventura televisiva tutta da scoprire.

Angela Mega Star, dal negozio cinese a Roma Ostiense a Real Time: quando inizia il programma tv che racconta la sua vita Secondo canaledieci.it: Il programma racconta la vita di Angela (Lin Jianghua) proprietaria di un negozio a Roma Ostiense, la sua storia e il ...