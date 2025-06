Anfiteatro chi si rivede Riapertura entro un mese dopo due anni di chiusura

Dopo oltre due anni di attesa, l’Anfiteatro si prepara a riaccogliere i visitatori: il restauro delle piante pericolanti è in fase avanzata e i lavori sono partiti. In meno di un mese, i giardini dell’Anfiteatro, compreso il lato di via Crispi, riapriranno definitivamente, restituendo alla città uno dei suoi simboli più amati. Un grande passo verso il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale toscano!

Un mese al massimo e poi i giardini dell’Anfiteatro riapriranno definitivamente anche sul lato di via Crispi. Ci sono voluti oltre due anni ma finalmente i lavori per il ripristino delle piante pericolanti sono partiti e proprio in questi giorni una squadra di tecnici è al lavoro dentro al parco cittadino. Ad annunciare la partenza dei lavori e l’imminente riapertura dei cancelli è il Direttore della Direzione regionale musei della Toscana Stefano Casciu. "I lavori nella parte di parco che si affaccia su via Margaritone erano già conclusi mesi fa e abbiamo proceduto alla riapertura sul lato museo - spiega Casciu – adesso finalmente entro tre o quattro settimane al massimo, speriamo prima, riapriremo il parco anche sul lato di via Crispi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anfiteatro, chi si rivede. Riapertura entro un mese dopo due anni di chiusura

In questa notizia si parla di: anfiteatro - riapertura - mese - anni

Video girato l’anno scorso perché sia noi che il povero gabbiano non più possiamo accedere all’Anfiteatro. Petizione per la riapertura in atto, link... Vai su Facebook

Anfiteatro, chi si rivede. Riapertura entro un mese dopo due anni di chiusura; Arezzo, sabato 12 aprile riapre il Parco dell'Anfiteatro da via Margaritone dopo due anni; L'Anfiteatro romano di Ancona torna a splendere: dalla primavera sarà visitabile.

Giardini dell’Anfiteatro, chiusi da più di un anno lanazione.it scrive: Arezzo, 12 settembre 2024 – Chiusi da più di un anno i cancelli dei giardini dell’Anfiteatro.