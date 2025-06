Andrea Sempio è stato costretto a farlo La sua vita è cambiata per sempre | ecco perché

La vita di Andrea Sempio, 37 anni, è stata sconvolta in modo irrimediabile dalla riapertura del caso Chiara Poggi. Indagato nell’ambito di un mistero che ha tenuto in sospeso Garlasco per oltre un decennio, il suo quotidiano si è improvvisamente trasformato, lasciandolo a confrontarsi con un dolore e una pressione che vanno ben oltre le carte processuali. Ecco come un incidente giudiziario può cambiare per sempre l’esistenza di una persona.

Non c'è una sentenza. Non c'è una misura cautelare. Ma per Andrea Sempio, 37 anni, la quotidianità si è già trasformata radicalmente. Indagato nella riapertura dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, l'uomo si trova oggi a fronteggiare un impatto profondo sul piano personale, ben prima che quello giudiziario faccia il suo corso. Leggi anche: Garlasco, nuovi guai per Sempio: "Quelle chiamate mai dichiarate" Una vita cambiata tra pressioni, minacce e fughe. Negli ultimi mesi, Sempio ha lasciato il suo appartamento in affitto a Voghera, facendo ritorno dai genitori.

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

