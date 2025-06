Andrea Giuseppucci lo chef più sexy dei social | Per un piatto di spaghetti? Pagherei anche 200 euro Preferisco l' autenticità alla sperimentazione E in tv vorrei essere il nuovo Anthony Bourdain

Andrea Giuseppucci, lo chef più sexy e amato dei social, conquista con la sua autenticità e passione per i sapori genuini. Tra un piatto di spaghetti e un sorriso smagliante, sogna di diventare il nuovo Anthony Bourdain, portando il suo talento anche in tv. Un personaggio che si racconta senza filtri, tra ricette vere, stile casual e un amore sincero per la cucina autentica. La sua storia è un mix irresistibile di talento e spontaneità, pronto a sorprendere tutti.

Lo chef prestato ai social si racconta a briglia sciolta: dalla ricerca dei sapori autentici all'abitudine di cucinare in boxer, dalla critica agli alveoli più alti possibili all'ammirazione per Benedetta Rossi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Andrea Giuseppucci, lo chef più sexy dei social: «Per un piatto di spaghetti? Pagherei anche 200 euro. Preferisco l'autenticità alla sperimentazione. E in tv vorrei essere il nuovo Anthony Bourdain»

Andrea Giuseppucci, lo chef più sexy dei social: «Per un piatto di spaghetti? Pagherei anche 200 euro. Preferisco l'autenticità alla sperimentazione. E in tv vorrei essere il nuovo Anthony Bourdain; Andrea Giuseppucci: Schlein mi sembra abbia bisogno di vitamine".; "La cucina italiana? Non esiste. E il pistacchio è la rovina della Sicilia sui social". Chef Giuseppucci: Masterchef? "Vincono gli eccentrici". Max Mariola? "La carbonara può costare anche 100 euro". E consiglia da chi mangiare (Trippa e Cracco) e chi no….

