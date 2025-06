Andrea Delogu sirena in total black al Tim Summer Hits 2025

Andrea Delogu, regina indiscussa del Tim Summer Hits 2025, conquista ancora con il suo stile irresistibile e la sua personalità contagiosa. La conduttrice si presenta in total black, ironizzando su Instagram: "La prima cosa che ho trovato nell’armadio". Sempre all’altezza, tra charme e spontaneità, Andrea dimostra ancora una volta di essere la protagonista assoluta della scena televisiva italiana. E il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa ci riserverà…

“La prima cosa che ho trovato nell’armadio”, ha ironizzato su Instagram. Andrea Delogu non si smentisce mai. E non lo ha fatto neanche in occasione dell’attesissima prima puntata del Tim Summer Hits 2025, che l’ha vista alla conduzione al fianco di Carlo Conti. Che sia affascinante non è un segreto, come non lo è la sua dirompente personalità. Non si prende mai troppo sul serio la Delogu e sì, anche quando indossa un abito super chic come quello di questo venerdì sera dimostra come lo stile non sia solo una questione di “brand”. Promossa a pieni voti. Andrea Delogu puro fascino in total black. Less is more, recita una celebre frase. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Andrea Delogu sirena in total black al Tim Summer Hits 2025

In questa notizia si parla di: delogu - andrea - summer - hits

Tim Summer Hits 2025: video integrale Carlo Conti, Andrea Delogu, Gualtieri, Onorato, Salzano conferenza stampa - Scopri il mix esplosivo di musica, divertimento e grande spettacolo che solo i Tim Summer Hits 2025 possono offrire! Nella conferenza stampa, protagonisti come Carlo Conti, Andrea Delogu e le autorità romane hanno svelato tutti i dettagli di questa imperdibile manifestazione gratuita, pronta a trasformare l’estate romana.

Ci vediamo fra poco, in prima serata su @RaiUno, @RaiRadio2 e @RaiPlay per il primo appuntamento con i #TIMSummerHits, insieme alle stelle della musica italiana e ai nostri Carlo Conti e Andrea Delogu. La musica più bella, gli artisti più amati! Non vedia Vai su X

Venerdì 13 giugno appuntamento con la prima puntata di TIM Summer Hits, lo show musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, in prima serata su Rai 1, in contemporanea su Rai Radio2 con le interviste e i contenuti esclusivi dal backstage di Carolin Vai su Facebook

Andrea Delogu: il fidanzato giovanissimo, l'ex marito (famoso) e i figli che non arrivavano; Andrea Delogu sirena in total black al Tim Summer Hits 2025; Andrea Delogu, dall'infanzia a San Patrignano alla carriera di successo: scopri chi è il nuovo amore e le dichiarazioni fatte su Elodie.

Andrea Delogu sirena in total black al Tim Summer Hits 2025 - E non lo ha fatto neanche in occasione dell’attesissima prima puntata del Tim Summer Hits 2025, che l’ha vista alla conduzione al fianco di Carlo Conti. Scrive dilei.it

Le curiosità su Andrea Delogu che forse non sai - Conosciamo meglio la famosa conduttrice, che è fidanzata con il modello Luigi Bruno, è molto amica di Ema Stokholma e si è aperta sul tema del ghosting ... Segnala cosmopolitan.com

“Tim Summer Hits 2025” al via stasera in tv 5 serate a tutta musica con Carlo Conti, Andrea Delogu e oltre 80 big - Da oggi su Rai 1 (e per i prossimi venerdì, sempre in prima serata) i concerti registrati a Roma, in piazza del Popolo. Lo riporta msn.com