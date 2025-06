Andrea Crisanti la rivelazione | Ho dormito nella mia Tesla vi spiego perché

Andrea Crisanti, volto noto della politica e della sanità italiana, ha svelato un episodio sorprendente che ha divertito e sorpreso molti: ha deciso di dormire nella sua Tesla per sfuggire al caldo infernale dell’estate. Un gesto insolito e curioso che dimostra come anche le personalità più rispettate possano trovare soluzioni originali ai piccoli inconvenienti quotidiani. Ma cosa lo ha spinto a fare una scelta così particolare? Ve lo racconterò nel proseguo.

Una storia che ha fatto sorridere e alzare più di un sopracciglio. Il protagonista è Andrea Crisanti, senatore del Partito democratico e figura nota al pubblico per il suo impegno durante la pandemia da Covid-19. Ospite del programma radiofonico Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, Crisanti ha condiviso un episodio personale che ha lasciato sbigottiti gli ascoltatori: per sfuggire al caldo soffocante dell'estate romana, ha deciso di dormire in macchina, con l'aria condizionata accesa. Un racconto tanto curioso quanto esilarante, che ha messo in luce, con toni leggeri, un problema sempre più diffuso nelle città italiane: le ondate di calore e la difficoltà di affrontarle, soprattutto in abitazioni prive di sistemi di raffreddamento.

