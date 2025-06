Andrea Cavallini torna al Meda | obiettivo promozione con Giovanni Cairoli

Dopo un periodo turbolento, Andrea Cavallini torna al Meda con l'obiettivo di conquistare la promozione accanto a Giovanni Cairoli. La sua esperienza e determinazione rappresentano una ventata di aria fresca per una squadra desiderosa di riscatto, pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi. In questa sfida, Cavallini non porta solo il talento, ma anche la passione di chi ha già lasciato un'impronta indelebile nel cuore dei tifosi, e ora è pronto a riprendersi il suo posto nella storia del club.

Il divorzio nel novembre del 2022 fu abbastanza burrascoso, con la squadra, fortissima, sì al secondo posto ma a -6 dalla vetta e da pochi giorni battuta 5-0 proprio dal Saronno, l’allora capolista e che poi sarebbe diventata, la stagione scorsa, la sua di squadra. È in poche righe la sintesi della fine della prima parte della storia che lega Andrea Cavallini, bandiera da giocatore della Base, e il Meda. Meda a cui ha fatto ritorno nei giorni scorsi, sempre con il ruolo di direttore sportivo, per dare nuovamente l’assalto al campionato di Promozione abbandonato circa tre anni fa. Il tempo è medico, si dice, l’intelligenza e la maturità delle persone adulte appiana tutto ed ecco che l’accoppiata con Giovanni Cairoli si è ricomposta per provare a dimenticare l’ultima annata – o meglio, il girone di ritorno – culminata con la retrocessione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Andrea Cavallini torna al Meda: obiettivo promozione con Giovanni Cairoli

In questa notizia si parla di: meda - andrea - cavallini - torna

UFFICIALE – Andrea Cavallini torna all’AC Meda 1913! Il club è orgoglioso di annunciare il ritorno di Andrea Cavallini nel ruolo di Direttore Sportivo. Già in bianconero dal 2020 al 2022, Cavallini torna a casa con entusiasmo e ambizione, pronto a guidare il pr Vai su Facebook

Andrea Cavallini torna al Meda: obiettivo promozione con Giovanni Cairoli; Andrea Cavallini torna a Meda, sarà il direttore sportivo; Andrea Cavallini torna al Meda come direttore sportivo dopo l'esperienza a Saronno.

Andrea Cavallini torna al Meda come direttore sportivo dopo l'esperienza a Saronno Come scrive msn.com: Cavallini dopo l’esperienza di quest’anno a Saronno terminata anzitempo ritorna a Meda nelle vesti di direttore sportivo.