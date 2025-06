Andor 2 Scala Classifiche Streaming | Trionfo di Star Wars e Disney+

Il successo di Andor 2 nelle classifiche streaming segna un nuovo capitolo nell'universo Disney+ e riaccende l'entusiasmo dei fan di Star Wars. Con il suo finale travolgente, la serie dimostra come questa saga epica possa conquistare anche i cuori più esigenti, aprendo nuove strade per il futuro del franchise. È solo l'inizio di un'avventura che promette emozioni e sorprese senza fine.

Il successo travolgente del finale della seconda stagione di Andor nelle classifiche Nielsen segna un punto di svolta per Disney+ e dimostra il potenziale inesplorato di Star Wars.

